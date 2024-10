Félix Ponce, exadicto a la heroína, explica a Gonzo sus numerosos problemas con las drogas. Llegó a estar ingresado hasta en ocho ocasiones en Proyecto Hombre, recayendo en cada una de esas ocasiones. Fue entonces cuando fue derivado.

"No daban un céntimo por mí", lamenta Ponce con Gonzo, llegando a confesar que ha querido quitarse la vida. "Me he puesto cantidades que digo 'de esta no salgo'. Me he querido morir de sobredosis, era fácil, un problema menos para todos. He pensado mucho en mi familia", asegura.

Llegó a pensar que a su familia le quitaba "un peso de encima" con esta decisión. Finalmente, Ponce ha logrado rehacer su vida lejos de las drogas.