Ione Belarra confiesa que uno de los aspectos más difíciles en la negociación de la ley de vivienda ha sido conseguir que las viviendas de la Sareb estén en la bolsa de vivienda pública. "No me puedo creer que haya ministerios que hayamos pedido los datos para saber cuántas viviendas tiene, dónde están y cómo son y no nos lo hayan dado"

La ministra reconoce que tanto desde Podemos como desde ministerios del PSOE han pedido estos datos y que ninguno ha conseguido obtenerlos. Una situación que ella misma confiesa que no sabe cómo es posible que esté sucediendo.