Pablo Iglesias: "En el momento en el que, mínimamente, nos parezcamos a la casta, estamos muertos"

EL DOMINGO A LAS 21:30 HORAS EN LASEXTA

El próximo domingo Jordi Évole entrevista a Pablo Iglesias en Ecuador, durante una minigira por Latinoamérica: "¿Puede ser que Pablo Iglesias se presente a las elecciones generales y que diga 'Si no gano, me voy'?", le pregunta el periodista. No te pierdas una nueva entrega de Salvados el domingo a las 21:30 horas.