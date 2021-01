Gonzo reúne este domingo en Salvados a la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el entrenador de fútbol Javier Clemente, la actriz Charo López y el cantante Miguel Ríos.

"Entre todos suman 299 años, pero sintiéndolo mucho no les podemos llamar viejos porque todavía no llegan a la edad de Jordi Hurtado", bromea el periodista. No te pierdas la entrevista, el domingo a las 21:25 horas en laSexta.