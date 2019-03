Iñaki Rekarte, sobre el padre de una de sus víctimas: "¿Qué cojones le va a ayudar hablar conmigo?"

EL DOMINGO A LAS 21:30 HORAS EN SALVADOS

Este domingo, Iñaki Rekarte, un exmiembro de ETA, habla con Jordi Évole. Rekarte cuenta que mientras estaba en prisión se puso en contacto con el padre de un chico que había matado, "pero no quiso saber nada". Y así, se confiesa a Évole: "No sé ni siquiera si para el padre es positivo hablar conmigo. Para mí supongo que lo sería, pero para él... ¿Qué cojones le va a ayudar hablar conmigo?". Este domingo no te pierdas la última entrega de la temporada de Salvados.