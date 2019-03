Esperanza Aguirre: "Parece que laSexta recibe un argumentario de Íñigo Errejón"

EL DOMINGO A LAS 21:30 HORAS EN LASEXTA

Esperanza Aguirre le cuenta a Jordi Évole que ese mismo día en el que graban la entrevista acaba de pagar el IVA: "Sólo pensar lo que pago.... Porque ahora soy autónoma". La presidenta del PP madrileño asegura que paga todo: "Pago todo... Con el escrutinio al que me someten a mí los de laSexta, que no a los de Podemos, porque claro... ¿Por qué no hablan de todas las ilegalidades que han cometido los señores de Podemos?" pregunta Aguirre indignada. Este domingo, a las 21:30 horas, la entrevista al completo en Salvados, en laSexta.