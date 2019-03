Chema Herzog: "He sido un cargo público clandestino"

AVANCE DEL PRÓXIMO PROGRAMA DE 'SALVADOS'

Jordi Évole charla en 'Salvados' con Chema Herzog, concejal del PP en Errenteria: "Esta entrevista hace pocos años no hubiera sido posible porque no quiero que me conozca ni mi padre, esa es la base de mi seguridad, eso es un concejal de Errenteria".