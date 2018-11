Su depresión, Mourinho, el Mundial... estos son los titulares que deja un Andrés Iniesta nunca visto en su entrevista con Jordi Évole

La reflexión del entrenador Juanma Lillo sobre endiosar el mundo del fútbol: "Hay gente salvando vidas y pedimos autógrafos a futbolistas"

"Como estás tan hastiado de tu cotidianidad te vuelcas con algo ajeno a ti como el fútbol": reflexiona en Salvados Juanma Lillo, entrenador del Vissel Kobe, equipo de fútbol japonés en el que juega Andrés Iniesta. Además, Lillo compara la manera tan diferente de ver el fútbol que tienen en Europa respecto a Japón.

La diferente reacción de los japoneses cuando Andrés Iniesta aparece en plena calle de Japón sorprende a Jordi Évole

Jordi Évole viaja a Japón para charlar con Andrés Iniesta en Salvados. Cuando el futbolista sale a plena calle, la reacción de los japones es bastante distinta a la que suele ocurrir en Europa, algo que sorprende al periodista: "El comportamiento es muy diferente".

¿Se arrepiente Andrés Iniesta de cómo ha vivido su adolescencia?: "He ido madurando a marchas forzadas"

"Mi adolescencia ha estado muy marcada por las directrices de querer ser un futbolista de élite": confiesa Andrés Iniesta a Jordi Évole. Además, el futbolista destaca que "al final, lo difícil en la vida es poder disfrutar con tu trabajo", algo que él ha conseguido.

¿Antepondría Andrés Iniesta la carrera profesional de su mujer Anna a la suya? El futbolista lo tiene claro

Jordi Évole pregunta a Andrés Iniesta en Salvados si alguna vez se ha puesto en la situación de Anna, su mujer: "Ella ha seguido el ritmo que marcaba tu profesión, pero si de aquí a dos años, que tú todavía tienes contrato, te dice que le ha salido una oferta de trabajo en otro país y no puede rechazarla, ¿qué pasaría?".

El cariñoso mensaje de Rafa Nadal y Pau Gasol que emociona a Andrés Iniesta: "Has marcado una época en nuestras vidas, te queremos"

Dos de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, Rafa Nadal y Pau Gasol mandan un cariñoso mensaje en Salvadosa Andrés Iniesta. "Agradecerte el gran ejemplo que eres para los jóvenes y la sociedad", destaca el tenista.

El día que Andrés Iniesta estalló: esto fue lo que hubo realmente detrás de su polémica por la bandera de España en sus botas

"No eres de meterte en polémicas, por eso, me sorprendió que contestaras cabreado por Twitter", destaca Jordi Évole a Andrés Iniesta en Salvados sobre la polémica que hubo cuando se dijo que al llegar a "Japón llevaba unas botas con la bandera española y que antes en el Barcelona, no". "El problema es la intención de la noticia", afirma Iniesta.

David Broncano, el "aliado" de Jordi Évole para "incomodar" a Andrés Iniesta en Salvados: "¿Cuánto dinero tienes en el banco?"

Jordi Évole muestra a Andrés Iniesta en Salvados el mensaje de David Broncano preguntando al futbolista cuánto dinero tiene ahorrado. "La cantidad de dinero que se tiene no es algo relevante para juzgar a alguien como persona", contesta contundente Iniesta.

La tajante respuesta de Andrés Iniesta después de que Jordi Évole le pregunte por los fraudes a Hacienda de compañeros futbolistas

"¿Tienes controlado tu dinero?, porque he visto a compañeros tuyos de profesión que les han pillado con fraudes a Hacienda y se excusan diciendo que ellos no llevaban esos temas", destaca Jordi Évole a Andrés Iniesta en Salvados. El futbolista destaca que "es importante saber qué se hace y cómo" con el dinero de uno.

La cara oculta de ganarlo todo: Andrés Iniesta habla de la depresión que sufrió tras conseguir el primer triplete con el Barcelona

"Estuve en tratamiento un periodo con la psicóloga, siempre me acordaré de las ganas que tenía de tener la consulta, llegaba hasta 15 minutos antes": confiesa Andrés Iniesta a Jordi Évole en Salvados sobre una de las peores etapas de su vida, cuando sufrió una depresión tras ganar el triplete con el Barcelona y la muerte de su gran amigo Dani Jarque.

"Deseaba que llegara la noche para poder tomarme una pastilla y descansar": la dura confesión de Andrés Iniesta sobre su depresión

Andrés Iniesta habla sobre la horrible etapa que vivió durante su depresión: "A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas".

Jordi Évole pide el VAR en su competición de pesca contra Iniesta en Salvados: "Andrés, te veo picadete"

Andrés Iniesta lleva a pescar a Jordi Évole en Salvados. Aunque al principio parece que al futbolista se le da mejor, Évole consigue 'capturar' una carpa antes que él. "Seguro que has venido aquí antes", destaca el futbolista.

¿Ha lamentado Andrés Iniesta en algún momento de irse a Japón": "Ojalá hubiera podido jugar toda mi vida en el Barça"

Jordi Évole pregunta a Andrés Iniesta en Salvados si cuando vio el partido en el que el Barcelona ganó 5 - 1 al Madrid se arrepintió de haberse ido a jugar a Japón. El futbolista es tajante: "No estaba para ,dar mi 100% al equipo".

El padre de Andrés Iniesta llora al hablar con su hijo por teléfono al no poder visitarlo en Japón por su miedo a volar

"Qué pena, con las tardes de gloria que nos ha dado Andrés y ahora le vemos mendigando": el pique de Évole a Iniesta por la pesca

"Me he desanimado, igual me has dado la caña mala": señala Andrés Iniesta a Jordi Évole en Salvados después de que el periodista le lleve ventaja en su 'competición' de pesca. "Qué triste tu carrera en el mundo de la pesca", le 'pica' Évole entre risas.

Andrés Iniesta: "No tengo un buen recuerdo de este Mundial, evidentemente"

¿Cómo recuerda Andrés Iniesta el último Mundial con la Selección? ¿Cómo vivió la plantilla la marcha de Lopetegui? El jugador se confiesa con Jordi Évole en Salvados. "No fue positivo. Lo que mal empieza, normalmente mal acaba", afirma Iniesta, que admite que no entendió esa decisión.

Andrés Iniesta desvela su charla con Hierro en el Mundial: "No tenía argumentos para dejarme en el banquillo. Estaba puteado"

"No tengo buen recuerdo del último Mundial, evidentemente", afirma Andrés Iniesta en Salvados, que relata cómo vivió la marcha de Lopetegui y el último partido, en el que Hierro le dejó en el banquillo. "El míster me habló antes y después, pero no entendí la decisión", añade el jugador.

Andrés Iniesta: "La tensión Barça-Madrid provocada por Mourinho hizo mucho daño a la Selección y a los compañeros"

"No era la rivalidad de siempre, veías como odio", afirma el jugador Andrés Iniesta en Salvados, que asegura que el momento de máxima tensión entre el Barça y el Real Madrid llegó en la era Mourinho. "Se cultivó un ambiente insoportable", añade.

Así recuerda Andrés Iniesta el 1-O en el vestuario del Barça: "Hubo muchas llamadas importantes"

Andrés Iniesta, por entonces capitán del Barcelona, revela en Salvados cómo se vivió en el vestuario la jornada del 1-O. Iniesta asegura que ese día hubo llamadas de todo tipo, aunque no revela si una de esas llamadas fue realizada por Puigdemont. "No sé si algún día se sabrá cómo transcurrió todo", añade.

La sincera charla de Iniesta con Jordi Évole: "Gustarle a todo el mundo es imposible, ni Dios lo consiguió"

Jordi Évole y Salvados viajan hasta Japón para visitar al jugador Andrés Iniesta y descubrir cómo es su nueva vida en el país nipón. Durante una comida, Évole descubre cuál es la esencia de Iniesta. "Lo lógico, lo sencillo, lo normal, lo que se tiene que hacer sin darle vueltas".

La emoción de Miró y Johan al conocer a su ídolo Andrés Iniesta: "Se llaman así por Joan Miró y Cruyff"

Lágrimas, risas y mucha emoción. Así fue el encuentro de Andrés Iniesta con una familia de seguidores del Vissel Kobe, su club en el país nipón. Los pequeños de la familia, Miró y Johan, alucinan al ver al jugador, mientras su padre le explica a Iniesta el por qué de sus nombres.

La preocupación de Jordi Évole por las carpas del tanque: "¿Usted me garantiza que los peces viven bien aquí?"

Jordi Évole está preocupado por el estado de las carpas tras ir de pesca con Andrés Iniesta y acude a hablar con el dueño del local para preguntarle. "Estamos ajustando la temperatura y la sal del agua todos los días, están muy bien. Me encargo yo, quédate tranquilo", afirma. "Me quita un peso de encima usted", le contesta Évole.