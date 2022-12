SU FAMILIA LA CULPABLIZÓ Y LA ETIQUETÓ COMO "PUTA"

Amelia Tiganus, víctima de la explotación sexual y activista de Feminicidio.net, explica a Jordi Évole las continuas violaciones a las que estuvo sometida durante su infancia en Rumanía: "Me violaron entre los 13 y los 17, no sé cómo pude resistir a toda esa violencia. Me siento orgullosa de mí misma por no haberme suicidado".