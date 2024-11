Una afectada por el volcán de La Palma que lleva viviendo dos años en un contenedor: "No me sale decirle casa"

Nayra González es una de las múltiples afectadas por el volcán de La Palma. Ella, su marido y sus dos hijos menores perdieron su casa el 26 de septiembre de 2021 y han tenido que vivir en uno de los contenedores que se construyeron para todas esas familias afectadas.

Van a hacer dos años desde que su familia vive allí, pero Nayra sigue sin llamarlo "casa": "En diciembre hacemos dos años en el contenedor. No me sale decirle casa. Vivimos aquí, pero no es nuestra casa, es un contenedor".

Pese a reconocer sentirse aliviada cuando llegó allí a vivir y dejar atrás numerosos traslados, Nayra sí admite que se podrían haber hecho viviendas más "dignas": "Tardaron casi un año en traernos. Podrían haber hecho unos pisos o unas casitas un poco más dignas, aunque entiendo que nos superó a todos".