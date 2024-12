Una afectada por la DANA, sobre la dificultad para pedir las ayudas: "La documentación que te piden está en estas condiciones y si no, no te abren expediente"

Gonzo pasea por las calles de Alfafar para ver el estado del pueblo tras el paso de la DANA. Durante su camino, se encuentra con una afectada que le relata cómo están viviendo desde ese 29 de octubre.

"Dormir aquí... El olor es nauseabundo, la casa ya se ha impregnado de ese olor. Y no hacemos más que limpiar, lejía, sacar y cada vez hay más barro y más barro. De noche, las ratas de pasean por aquí", comenta.

Por otro lado, muestra su indignación sobre la cantidad de papeleo, que no puede aportar, necesario para solicitar las ayudas: "Ahora las documentaciones que nos piden, mil papeles, para ayudas y seguros, están en estas condiciones. Y si no, no te abren expediente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la documentación que nos piden?".