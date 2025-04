"Stalin, Nikita y Brézhnev, me la sabía, ¡coño!": un padre, a su hijo tras rechazar el comodín en ¿Quién quiere ser millonario?

Hay concursantes que arriesgan pese a tener los comodines y otros que, teniendo la opción de gastarlos, prefieren asegurar su respuesta. Una situación que al último concursante de este segundo programa de ¿Quién quiere ser millonario? le ha jugado una mala pasada.

Con 1.500 asegurados y dos comodines, Juanjo González se enfrenta a la sexta pregunta. "¿Quién sustituyó a Nikita Jruschov al frente de la URSS?", pregunta Juanra Bonet, quien le muestra las cuatro opciones: Stalin, Andropov, Chernenko o Brézhnev.

"Creo que ahora, a la primera, me ha salido la que creo que es la respuesta correcta, pero porque los otros me suenan a tenistas rusos", bromea el concursante, quien no tiene clara su respuesta y asegura que "su padre no tendría ninguna duda".

Con Andropov y Chernenko descartados, Juanra se encuentra en el momento decisivo de determinar qué hacer. "Voy a llamar a mi padre porque me estoy agobiando", declara el joven. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, decide marcar la opción A: Stalin.

Con la opción marcada, las cámaras del programa captan a su padre asegurando a los jóvenes que tiene sentados a un lado que "fue Brezhnev". "Fue Leonid Brézhnev en 1964 y estuvo al frente de la URSS hasta su fallecimiento en noviembre de 1982", lamenta Juanra Bonet, tras comunicarle que su respuesta es incorrecta.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el gracioso y emotivo momento de padre e hijo tras fallar la pregunta de los 2.500 euros.