El camino de Eduardo en ¿Quién quiere ser millonario? se complica. "Que mal se me daba la clase de Lengua y eso que siempre he tenido buenos profesores y profesoras", comenta Eduardo tras escuchar a Juanra Bonet leer la cuestión. "Según la RAE, no es un tipo de adjetivo", es la pregunta que tiene que responder. El concursante reconoce que siempre fue su talón de Aquiles esta asignatura. Las opciones son: "'A': Partitivo, 'B': Posesivo, 'C': Numeral o 'D': Organizativo".

El aspirante al millón tiene dudas entre partitivo y organizativo. "Vamos a preguntar al respetable público. A ver si así llego a casa con al menos 1.500 euros", anuncia Eduardo indicando al presentador que utiliza el comodín. Los asistentes votan la opción que piensan que es la correcta y no ayudan mucho. Hay una gran igualdad entre la opción 'A' y la opción 'D', las dos con las que dudaba. El 33% piensa que la respuesta correcta es partitivo y el 47% opina que es organizativo.

"Hay que hacer caso al pueblo", manifiesta el concursante, que a pesar de sus dudas y la poca diferencia entre las dos opciones, se decanta por la opción 'D': Organizativo. Se revela que es la respuesta correcta y el aspirante al millón agradece al público su ayuda. Ha conseguido llegar al primer seguro y se asegura 1.500 euros.