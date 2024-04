¿Estafeta, Mercaderes, Telefónica o Cuesta de Santo Domingo? Son las cuatro opciones que Juanra Bonet le ofrece a Martín Gómez, el primer concursante de la noche de ¿Quién quiere ser millonario? Al joven le suena mucho la primera respuesta, pero también la segunda... Sin embargo, no contempla ni la tercera ni la cuarta como las calles en las que empiezan los encierros de San Fermín en Pamplona.

"Creo que es el momento de hacer la pregunta al público, pero creo que va a ser Estafeta. Pero es que Mercaderes también está ahí fuerte. Telefónica es la única que descarto, no me suena tanto, o la asocio con otras ciudades. Es que Mercaderes... no venga, a ver, tampoco hay que arriesgar tanto", se decide por fin a usar el comodín.

Entre los allí presentes, reina una de las opciones que él ni siquiera contemplaba. "Me alegro muchísimo de haber usado el comodín", reconoce. Finalmente, hace caso a la opinión del soberano... y esto es lo que ocurre.