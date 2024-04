"20.000 asegurados, ¿jugamos por 30.000?", pregunta Juanra Bonet a Ainhoa Arteta, que le dice: "vamos a por 30.000, ¿por qué no?". La pregunta es "Película de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz que se estrenó en 1999". Las posibles respuestas son 'Carne trémula', 'Volver', 'Los abrazos rotos' o 'Todo sobre mi madre'. La soprano dubitativa empieza a pensar sobre las películas en voz alta. "No la veo en 'Carne trémula' o en 'Los abrazos rotos' ", expone refiriéndose a la actriz. La cantante no lo ve claro y no tiene comodines.

Ante esta situación, el presentador le comunica su situación. "Tienes 20.000 euros asegurados, si juegas esta pregunta y fallas, te quedas con 20.000", le explica mientras la actriz nerviosa canta. "Yo me iría a 'Todo sobre mi madre'", piensa pero rápido le surgen las dudas.

Ainhoa responde la 'D', después de un tiempo de reflexión. "Marcamos la 'D' ", confirma el presentador. "Dios mío Pedro, que sea esa", 'reza' ella durante la espera. La concursante acierta la pregunta y grita "¡Peeedroooo!", imitando a la actriz en los Oscar. "¡30.000 euros para África Viva! Gracias Penélope, gracias Pedro", exclama finalmente.