Paco León llega a la sexta pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? por 2.500 euros. Juanra Bonet le mira serio y lanza la pregunta. "Canciones de Camarón de la Isla", dice el presentador que procede a dar las opciones al concursante. "'Del amanecer', 'Noches de bohemia', 'Tangos de la sultana' o 'A tu vera'", expone.

"Es la 'C'". El actor no titubea un segundo para responder, pero empieza a mostrar dudas con 'Del amanecer'. El conductor del programa no responde y el silencio llena el plató. Paco comienza a reflexionar en voz alta, sigue creyendo que es 'Tangos de la sultana', pero 'Del amanecer' "es tan flamenco...". El director de cine se reafirma con su respuesta inicial. "Me cago vivo pero marco la 'C'", concluye nervioso el concursante.

Bonet confirma que el aspirante ha marcado la respuesta 'Tangos de la sultana' y repite la pregunta: "¿Es de Camarón de la Isla?" El silencio y los nervios inundan el escenario. El presentador confirma la resolución para liberación del concursante y explica: "perteneciente al álbum lanzado en el año 1979, 'La leyenda del tiempo'". Paco León llega a la pregunta siete con un comodín.