José Mota ha superado la pregunta 11 de ¿Quién quiere ser millonario? y asegura 30.000 euros que irán dirigidos a la asociación APSA. El cómico llega a la 12 para jugar por 50.000. "¿Qué monarca reinaba en España cuando se produjo el motín de Esquilache?", pregunta Juanra Bonet. "'A': Carlos II, 'B': Carlos III, 'C': Fernando VII, 'D': Alfonso XII", son las opciones que tiene.

El concursante tiene claro que la 'D' no es. "La cosa está entre Carlos III y Fernando VII. Ahora me dirás 'elige uno'", expresa José Mota, a lo que el presentador le responde que "antes de elige uno, te diría: '¿eliges plantarte o jugar?'". El concursante resopla y da su veredicto. "Si fuese para mí, jugaría sin pensarlo, porque he venido a jugar", explica el humorista, que añade "pero como no es para mi, me parece que la cantidad de 30.000 euros es importante para donarla a la asociación APSA de Arganda del Rey"

El cómico sigue dando sus explicaciones para no jugar y afirma que no se "perdonaría nunca" si fallase la respuesta a esa pregunta. "15.000 está muy bien, pero 30.000 es el doble, me planto", confirma José Mota consciente de que si falla donaría la mitad del dinero conseguido. Juanra Bonet confirma que se el aspirante al millón se planta. El concursante confiesa que hubiese respondido la 'C': Fernando VII y se desvela que hubiese fallado, la respuesta correcta era Carlos III.