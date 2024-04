Después de tirar de su intuición y gastar el comodín del acompañante, Kiko Rubio consigue 30.000 euros. A cuatro preguntas para el millón de euros y "a pelo", porque ya no le quedan comodines, el concursante se enfrenta a la pregunta 12 para ganar 50.000 euros en ¿Quién quiere ser millonario?

"¿Qué número de papado es el del papa Francisco?", pregunta Juanra Bonet a Kiko Rubio, que destaca que "con la Iglesia hemos topado". "Es que ahora ya de esto ni idea", confiesa el concursante, que reflexiona que las primeras opciones le parecen muy bajas: "Hay mucho plan renove con los papas porque son mayores".

"Me quema el dinero en las manos", afirma el concursante, que decide plantarse con 30.000 euros. Sin embargo, Kiko Rubio decide apostar por la opción c a última hora, sorprendiendo a Juanra Bonet y al público, que no da crédito. ¿Habrá acertado? "¿Qué haces con tu vida, Kiko?", le pregunta alucinado Juanra Bonet al concursante, que responde: "Perder dinero, como siempre". Descúbrelo en el vídeo principal de esta noticia.