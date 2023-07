La primera vez que Roberto Carlos escuchó hablar de Ronaldo Nazario fue en 1992. "Cuando empezó en el Cruzeiro E. C. ya se hablaba mucho de él", recuerda el famoso futbolista frente a Iñaki López en 'Pongamos que hablo de...'. "Yo tenía en mi cabeza algún día poder coincidir con él en algún partido", reconoce. Coincidieron por fin en un encuentro que disputó la Selección Brasileña.

Los dos jugadores, procedentes de Brasil, compartieron ese día habitación. "Ahí empezó toda nuestra historia, siempre juntos". "En alguna ocasión te he escuchado decir que has compartido más veces habitación con él que con tu mujer", recuerda el entrevistador. "No, eso lo ha dicho él", le corrige entre risas.

Roberto Carlos solo tiene palabras de agradecimiento para Ronaldo. "He aprendido muchísimo de él. 'Ronnie' fue elegido mejor jugador del mundo muy joven y yo intenté mirarle mucho para saber cómo era posible ser el número 1 del mundo", reconoce. "Cuando la gente me pregunta quién es mi mejor amigo siempre respondo que yo no tengo amigos, tengo hermanos. Y considero a 'Ronnie' un hermano para mí.

Crecieron juntos y han pasado momentos increíbles... y también malos. "Pero pocos", asegura. "Ha sido una referencia enorme para mí y para mi persona. Yo me separé y creía que el mundo se iba a acabar en dos días. Un día me llamó y me dijo 'tranquilo, yo pasé por eso antes y por poco mi carrera no se acaba. Si necesitas algo, aquí estoy'. Él fue la persona que me puso en línea".

Los orígenes de ambos son muy parecidos. "En Brasil, en nuestra época, los campos eran de tierra, no como ahora. Nosotros salimos del 'barrio' y del 'barro', pero entrenar en campos malos nos ha hecho mejorar muchísimo nuestra calidad técnica", explica. "La referencia de su casa -él tiene muchos hermanos- era él", cuenta, para después alabar el apoyo y la buena relación que tenía con su padre y su importancia para que "con todo lo que había a su alrededor, no se sintiera más que los demás".

"La madre siempre cuenta la anécdota de que siempre le decía: 'espero que algún día te toque la lotería, porque tú dices que te quieres dedicar al fútbol y me vas a retirar cuando seas futbolista. Yo creo que eso pasa muy pocas veces en la vida y solo en las películas", narra Toni Frieros, director jefe del diario 'Sport' y autor de 'Ronaldo, esta es tu vida'.