A Roberto Carlos todavía le queda fútbol que ofrecer a los aficionados. El exjugador del Real Madrid debutó con el pub inglés The Bull In The Barne en la liga dominical y transformó un lanzamiento de penalti a sus 48 años de edad. Aunque ni la leyenda brasileña pudo evitar la derrota de su equipo por cuatro goles a tres.

El lateral izquierdo, como siempre luciendo el dorsal '3' en su espalda, demostró que su calidad está intacta después de no fallar desde los once metros y emocionar a los más de 100 espectadores presentes en el Hanwood Village Hall Recreation Center de Shrewsbury.

Roberto Carlos, a sus 48 años, marcando un gol de penal en un equipo amateur de Inglaterra. El video que no sabías que necesitabas para arrancar el día! 🇧🇷⚽ pic.twitter.com/VWXO0PvE1y — Fodboldworld (@fodboldword) March 5, 2022

Roberto Carlos había colgado las botas en el año 2015, y llegó al equipo inglés de una forma muy curiosa, después de que adquirieran sus servicios en un sorteo de traspasos en el sitio web de subastas de eBay, en la puja benéfica 'Dream Transfer' del pasado mes de enero para ayudar a jóvenes en situaciones desfavorables.

El lateral izquierdo disputó el encuentro amistoso frente al Harlescott Rangers, también perteneciente a la ciudad de Shrewsbury e inscrito en la liga amateur District Sunday League. El brasileño ya vivió una exótica experiencia en India, tres retirarse en 2015.

Roberto Carlos se mostró muy orgulloso desde que se hiciera oficial su fichaje por el club inglés: "Estoy emocionado por jugar para el Bull in the Barne en Shrewsbury, rindiendo homenaje a cuando casi firmé por el Birmingham City en los noventa, equipo muy cercano".

"He oído que el equipo ha perdido varios jugadores esta temporada así que espero que mi entrenamiento haya sido suficiente para ayudarles a ganar el partido y dar a los fans del Bull in the Barne lo que quieren ver", añadió.

Además, habló después del encuentro en unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias 'PA': "Estoy muy feliz de volver a jugar. El fútbol es increíble y, aunque he tenido la oportunidad de jugar con los nombres más importantes del fútbol mundial, jugar aquí es muy divertido. Siempre es bueno marcar un gol".

También su entrenador, Ed Speller, expresó su felicidad al poder contar con la leyenda brasileña en sus filas: "Roberto Carlos es una de esas leyendas que inspiró que tantos jóvenes amen el fútbol. Me quedé completamente boquiabierto cuando descubrí que Bull in the Barne ganó el Dream Transfer y que jugaría junto a nosotros en Shrewsbury".

"Creo que se partirá de risa cuando venga y vea de qué estamos hechos, con algunas faltas directas con tensión y, esperamos, sin entradas arriesgadas", prosiguió.