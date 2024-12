La conmovedora historia de superación de Diana Scheers: "El piano me da las ganas de vivir que el accidente me quitó"

Diana Scheers Urrutia llega desde Guadalajara con una historia de superación que deja emocionada a Ruth Lorenzo. Ella es técnico jurídico y exmilitar del Ejército del Aire y cuenta cómo un grave accidente de moto a los 25 años la incapacitó totalmente e hizo que tuviera que dejar su carrera en el ejército. "Estoy viva de milagro", confiesa a Ruth Lorenzo.

La lesión más grave fue un estallido hepático: "Mi hígado explotó, fue una lesión mortal. En ese momento era hacer un trasplante de hígado o desangrarme". La siguiente lesión grave fue en las vértebras. "Preferiría no haberme despertado, lo perdí todo, mi profesión, el físico, la energía... ¡Todo!", narra.

Diana destaca el apoyo de su familia y sus amigos para salir de ese crítico momento. "Se pierden muchas cosas, pero queda lo importante", asegura. Ahora, es feliz. El piano llegó tras su accidente, pese a que confiesa que siempre estuvo ahí: "Un día levanté la tapa del piano, porque no tenía nada que hacer, lo abrí, me senté y empecé a intentar recordar melodías". Recuerda que hay días donde el dolor parece no desaparecer, pero gracias al piano consigue "evadirse del malestar".

Diana Scheers Urrutia toca Breathe de Fanny Mendelssohn: "El piano me ha dado las ganas de vivir que me quitó el accidente". En este vídeo puedes ver la emotiva conversación junto a Ruth Lorenzo.