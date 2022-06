En un programa de Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote visitó La Cueva de Juan. Allí conoció a Carlos, el único camarero del local y que trabajaba "esclavizado" en las malas condiciones. ¿Pero por qué Carlos aguantaba tanto? Así se lo explicó él mismo a Chicote.

"Aguanto todo esto por mi mujer y mis cuatro chiquillas", aseguró Carlos, que explicó que lo estaban pasando mal en casa hasta tal punto de que pedían ayuda a Cáritas porque es el único que trabaja en casa: "Aguanto todo esto por mi mujer y mis cuatro chiquillas. No me puedo ir, si me voy, no comen. Si me voy a la calle, ¿qué hago? ¿Me pongo a robar?". Puedes ver el momento en el que lo cuenta entre lágrimas en el vídeo principal de esta noticia.

Otros momentos destacados

Además, Alberto Chicote alucinó al ver cómo cortaban la carne en la cocina. Y es que el camarero aseguró que las chuletas las cortaba "con un hacha y una maza de la obra".

Por otro lado, tras el servicio en el restaurante, el camarero no aguantó más la situación extrema que vivía y acabó protgonizando un tenso momento con su jefe. "No te rías de mí que te cojo y te rompo, cabrón", le gritó. Uno de los momentos más tensos del programa que puedes ver en este vídeo.

En el servicio siguiente la cosa no mejoró y Emilio, el jefe, se vio obligado a 'echar el cierre' de La Cueva de Juan de forma temporal hasta que el chef del programa pudiera reflotarlo. "Hasta aquí hemos podido llegar, no podemos aguantar más", destacó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.