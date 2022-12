El equipo de reformas de Pesadilla en la cocina ya ha obrado su magia en 'Los 100 quintos', dándole al local un aspecto renovado, acogedor y moderno. "Espero que todo salga perfecto, que hoy por fin podamos salir después de dar un servicio con una sonrisa en la boca, diciendo 'lo hemos logrado'", comenta Alberto Chicote intentando inspirar al equipo.

A pesar de ser el día de la reapertura, un momento 'a priori' emocionante, Jose no se muestra demasiado contento. "Te voy a llamar Míster Entusiasmo, macho", le dice el chef, decepcionado con su reacción. "Chicote me ve tranquilo y piensa que me la suda la polla todo, y no", reconoce el propietario del restaurante ante las cámaras de Pesadilla en la cocina.

Entre los primeros comensales que acuden a la reapertura de 'Los 100 quintos' se encuentra una figura ilustre de la noche valenciana: Chimo Bayo. "Tenerle en el restaurante es un honor, pero me ha puesto también más nervioso", confiesa Jose.

El artista charla animadamente con Alberto Chicote y suelta algún que otro chascarrillo. "Entonces tú llegaste y dijiste: 'a ver, ¿qué me quedo? Esta sí, esta no'", bromea con el chef haciendo referencia a la anterior decoración que abarrotaba los espacios del local y a uno de sus grandes éxitos.