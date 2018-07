Elián: "Yo creo que soy el principal cliente de los vinos aquí"

LAS PROPIETARIAS NO SABEN VENDER SUS PRODUCTOS

Alberto Chicote echa un vistazo al Yatiri y comprueba que hay una gran cantidad de botellas de vino en el restaurante de comida orgánica. Sin embargo, es un producto que no se consume demasiado ya que Ailén y Aneley no saben venderlo. El problema es que hicieron un pedido importante de vinos hace un año, y no saben qué hacer con tantas botellas. Un momento que no se emitió en televisión y que ya puedes disfrutar en la web.