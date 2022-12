Alberto Chicote llama a los miembros de la plantilla de 'Los 100 quintos' para ponerles las pilas. El primer servicio que presenció el chef fue absolutamente desastroso y por ello pone en marcha la 'Operación Peluso'. Con unos soldaditos de juguete, en un guiño a la temática militar del restaurante, Chicote explica al equipo cómo tienen que organizarse de aquí en adelante. Su fin no es otro que potenciar la implicación y la concentración de los trabajadores.

Los primeros clientes llegan al local, pero Jose sigue ocupado cerrando la carta del día. Nerea, pregunta a Jose qué bebidas hay. "¿Y no sabes abrir la nevera y mirarlo?", le espeta Silvia. La tensión puede cortarse con un cuchillo. "Me da igual, yo es que estoy deseando acabar", reconoce la camarera. "Pues si estás deseando acabar, ahí tienes la puerta", responde el propietario.

Ante este comentario, Nerea abandona enfadada 'Los 100 quintos', algo que deja a Alberto Chicote asombrado. "Nerea, enseguida te alteras, tía", le reprocha Silvia ya en la calle. "Me tienes hasta los huevos", le responde. "Si se me ha dicho que me vaya, hago caso. Es que lo agradezco", reconoce.

Silvia intenta agarrar a Nerea de la mano, un gesto que violenta a la camarera. "¡No me toques!", le grita mientras aparta su brazo con un gesto violento. Chicote intenta mediar entre ambas. "No me toca nadie, nadie tiene permiso para tocarme".

La copropietaria de 'Los 100 quintos' le reprocha a Jose sus palabras. "Está transmitiendo negatividad", se justifica. "Si hubiera podido echar a Silvia, también la hubiera echado", confiesa ante las cámaras de Pesadilla en la cocina. Mientras, el chef sigue intentando convencer a Nerea para que vuelva a entrar. "Yo solamente te digo que te necesitamos".