Alberto Chicote se dispone a probar la comida que ofrece la carta de Magalia, el restaurante de Manuel. El primer plato que degusta no es para nada de su agrado, algo que le hace saber al veterano hostelero. "No has visto una tempura en tu vida", le asegura. Un comentario que indigna a Manuel, que le rebate todos sus argumentos. "Pienso que estás ahí a ver si yo caigo en tu trampita", le dice el chef. "No, yo no usa trampas", le asegura el dueño del local.

Seguidamente, llega el turno de la especialidad de la casa: la paella. "El arroz rezuma aceite", observa el chef. "No es un poquito, sale aquí a tutiplén", insiste. Cuando Manuel vuelve a su mesa, ambos se embarcan en una discusión acerca de los porcentajes de aceite que tiene o no tienen la paella.

"¡Una polla tiene aceite!", estalla el propietario de Magalia lejos del chef y ante las cámaras de Pesadilla en la cocina. "¡El arroz estaba en su punto y estaba perfecto, lo diga este, San Pedro, San Pablo!".

Alberto Chicote le reprocha a Manuel que no acepte sus críticas. "No vengo a tocarte los cojones", le asegura. "Soy bastante agresivo y no me gusta que me coman el terreno", admite el dueño.