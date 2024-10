Antes de ver cómo se organizan los empleados en el primer servicio de 'El sitio' y descubrir a qué se debe tanto caos, otra clave importante para Chicote es probar la comida que ofrecen. En este caso, el chef de pesadilla en la cocina pide croquetas caseras de puchero, albóndigas, ventresca de atún y araña de ternera.

"¡Esto no se puede descongelar, a ver cómo lo hago!", se queja Manoli, la cocinera, que procede a coger la ventresca de atún y meterla al lavavajillas para que se descongele "con el calor". El plato de ventresca llega finalmente a la mesa de Chicote y tras probar el pescado, la camarera le pregunta qué le ha parecido. Chicote le confiesa que tiene "un toque ácido que no sabe muy bien de dónde viene" y que, además, "está pasado" y con una guarnición de pimientos "que es de bote".

La camarera entra en cocinas a llamar la atención a las cocineras por el sabor "ácido". "¿De dónde viene el sabor a ácido?", pregunta Raquel, la camarera, a las cocineras tras llevar el plato de vuelta a cocina. "No habrás metido la ventresca al lavavajillas, ¿no?", le dice la dueña a la cocinera. "A mí me han dicho que lo descongele y lo he descongelado", responde Manoli.

Sus compañeras no dan crédito a lo que ha hecho, pero Manoli afirma que es algo que ya saben que pasa en cocina: "Vosotras también lo hacéis, no mintáis". "Eso es mentira", le arrebate la Eli, la dueña, a lo que Manoli contesta: "Claro, ahora es mentira todo".