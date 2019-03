Chicote: “Lucía Etxebarria es el tipo de cliente que queremos para esto”

EL 'DOMINE CABRA', A PRUEBA

La escritora y columnista Lucía Etxebarria ocupa una de las mesas del ‘Domine Cabra’. Tiene algo bueno que puede convertirse en malo. Y es que, tuitea todo lo que hace. El restaurante no empieza con buen pie. No hay uno de los platos que pide la escritora y los platos de las otras mesas se retrasan, algo que impacienta a los clientes. En la cocina, la situación no es muy distinta, por lo que el servicio de cenas termina siendo un fracaso.