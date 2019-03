Alberto Chicote: "De este material se hace la caja negra de los aviones"

EL CHEF PRUEBA LA COMIDA DE 'EL GUSTO ES NUESTRO'

En ‘El gusto es nuestro’ la carta no hay por donde cogerla. Para empezar, Alberto Chicote pide unas croquetas con boletus, con textura de erizo, un risotto y un solomillo mozárabe. El chef no da crédito al último plato: “¿mozárabe y de cerdo? Cojonudo”. Los platos no tardan en llegar y Chicote prueba las croquetas. “Esto es puro hormigón, no vale ni para pegar ladrillo”, asegura y añade: “De este material se hace la caja negra de los aviones”.