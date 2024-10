El servicio del 'BrasasYmás' está siendo un desastre y una discusión entre Aida, la camarera, y Khadi, la jefa de sala y esposa del dueño ha descentrado a Redón que comete varios errores en la cocina y retrasa aún más el servicio. "Necesito que salga la comida, por favor", pide la Khadi al propietario, que está superado por la situación. "Céntrate", le exige su mujer, que a cámara cuenta que le parece que esto le queda un poco grande a su marido. "Redón ve los problemas y los sufre, pero directamente se mete dentro y se hunde", comenta Chicote.

En el comedor, una mesa se queja a la jefa de sala de que el beicon de su bocadillo está muy frío y lo lleva a la cocina. "Esto es una vergüenza, se me queja la gente y a mí me dan ganas de llorar", grita la camarera estampando el plato contra la encimera. De nuevo en la sala, otros comensales se quejan de que hace una hora que han pedido un bocadillo de salchichas y un plato de pollo con patatas fritas y no les han servido nada. "Si quieres, matamos el pollo nosotros o algo", comenta irónicamenteel cliente. Ante esta situación Khadi les dice que lo reclama y le dicen que no hace falta, que se van.

"Se acaba de ir una mesa y me ha hablado fatal", recrimina la jefa de sala al propietario de 'BrasasYmás' después de que se vaya una mesa. "Estoy solo y ahí fuera tres, y no hacéis nada más que entrar pidiendo cosas, echadme una mano", le contesta Redón a Khadi, una respuesta que hace enfadarse a Chicote. "Solo no estás, estás con una persona más y encima parte del trabajo desplazada fuera. Así que no me jodas con que estás solo”, le reprende el presentador de 'Pesadilla en la cocina'. Ante este desastre el resto de los clientes abandona el restaurante.