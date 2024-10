Esta semana Pesadilla en la cocina se embarca en una complicada misión y pone rumbo a Huelva para intentar salvar 'El sitio', el restaurante de Eli y José Antonio, un matrimonio que lleva desde el 2006 a cargo del restaurante y ahora atraviesa uno de sus perores momentos. A José Antonio le quedan dos años para jubilarse y le gustaría que su pareja "se hiciera responsable del negocio". Eli, sin embargo, tal y como está la situación, "no quiere quedarse ahí": "Es un desastre, yo no quiero quedarme aquí, no sé dominar esto, no puedo".

Chicote se queda a cuadros al escuchar a Eli, quien parece contarle la verdadera situación que atraviesa el local. "Se te ha olvidado decirle que esto es el coño de mi hermana, esto es un desastre", le dice Eli a José Antonio delante de Chicote.

"La gente que trabaja contigo, que son los miembros de tu equipo, les tienes que ir dirigiendo todo el rato sin parar", explica Chicote a la pareja. "Me cago en la leche, ¿eso es verdad?", le pregunta Eli a Chicote, que añade que: "Él (José Antonio) no sirve para mandar, pero yo tampoco". Un auténtico problema para la pareja donde, además, Eli confiesa sentirse "muy decaída" y "que le da igual todo".