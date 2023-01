Tras la espectacular reforma que el equipo de Pesadilla en la cocina hace al restaurante Magalia y el último servicio, llega el momento de la despedida, ocasión en la que, con todos sus empleados y Alberto Chicote presente, Manuel hace una promesa muy importante a su cocinera.

"Celedonia jamás me ha pedido cosas. Pero ahora me ha pedido una cosa y te puedo decir, Celedonia, que a partir de mañana, en cuanto tengamos un segundo de tiempo, te voy a poner el emblema y lo que sea, todo en nómina y lo que te haga falta como jefa de cocina. No porque lo diga yo, sino porque lo eres", le dice a la trabajadora, que se emociona con este anuncio.

"Estoy contenta porque al final voy a conseguir mi sueño de siempre: llegar a ser cocinera y mi título, mi subida de categoría. Gracias a Chicote por todo", comenta Celedonia en su entrevista personal.

El chef se despide de todos ellos, pero antes de que se marche, Manuel reconoce la labor que Alberto Chicote ha hecho en Magalia. "Estoy muy agradecido por tu colaboración. Creo que hay ciertas cosas que si tú no nos hubieras guiado un poco, no las hubiéramos logrado".

Alberto se va con un buen sabor de boca. "Es muy gratificante saber que se queda un restaurante con un futuro mucho más brillante", asegura antes de irse.