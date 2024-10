Alberto Chicote quiere ver cómo se las apañan en 'El italiano' para dar un servicio, pero no augura que sea bueno. "Con un jefe de sala sin experiencia, unas camareras sin experiencia y una cocinera sin experiencia, ¿qué podría salir mal?", ironiza antes de entrar. Mientras que dentro del local, Manuel piensa que va a ir bien porque ha explicado a su equipo qué es lo que tienen que hacer, aunque al final reconoce que piensan que la "van a cagar".

Los problemas no tardan en llegar. Unos comensales empiezan a impacientarse porque la comida no está saliendo, otros se quejan de que no les han tomado nota y Manuel empieza a colapsar. En la zona del horno, Chicote pregunta a Alessio si el propietario siempre va corriendo de lado a lado. "Va a la mesa a preguntar cuatro veces lo que quieren", le responde Alessio al chef y le asegura que Manuel es "caos", mientras el dueño en la barra regaña a Lorena. "¡Junta las comandas bien! No puede ser esto", le exclama Manuel para después pedirle que ponga dos copas de vino blanco. "Hace 50 horas que están puestas ahí, solo que no lo apuntas", le contesta harta la camarera.

De vuelta en el comedor, Laura saca unos raviolis boloñesa a una mesa, que no era y va de mesa en mesa en busca de sus dueños. Por otro lado, otros comensales se quejan a Manuel de que el plato que les han servido no es suyo. "¡Dos veces te has equivocado!", grita Manuel a una camarera desde la barra, que afirma: "Me estoy liando yo porque se están equivocando ellas". Ante esta situación de descontrol, el propietario explota y comienza a gritar a una camera en la cocina, mientras en la sala, los comensales comentan el espectáculo que están dando los cameros.