En un programa de Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote acudió a Valdemoro para intentar reflotar 'La Madrina'. Allí, el exitoso chef conoció a Mónica, la dueña. La mujer, de gran carácter, controlaba absolutamente todo y no aceptaba ni consejos ni críticas. Algo que terminó desesperando por completo al chef de Pesadilla en la cocina.

A continuación repasamos los mejores momentos de Pesadilla en la cocina: 'La madrina'.

Al entrar en el restaurante, Alberto Chicote probó la carta de 'La Madrina': platos abundantes y muy baratos. "Yo si me como esto, no me como más", aseguró el exitoso chef al sorprenderse de la cantidad de comida que le daban.

Tras ello, Alberto Chicote echó un vistazo a la cocina de 'La Madrina', donde se enfrentó a las tomaduras de pelo de Mónica. "Coño, dímelo desde el principio", le pidió el chef cuando pilló a Mónica en varias mentiras. Pero Mónica, en vez de disculparse, no prefirió no contestarle a "darle una mala contestación". Al ver que la mujer ni le hablaba, Chicote tiró de ironía: "Lo de coger toda la verdura y meterla a cañón es una cosa maravillosa. ¡Qué suerte tengo de haberlo visto!".

Pero el primer servicio, lejos de mejorar la situación, la empeoró ya que la dueña decidió seguir ignorando sus comentarios. Ante tal ninguneo, el chef de Pesadilla en la cocina le contestó tajante: "Haz lo que te salga de las narices, el restaurante es tuyo no mío".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.