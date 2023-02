Aunque el amor entre ellos nació en una sala de cine, Lourdes y Quique, los propietarios de 'Los 5 sentidos', hace 5 o 6 años que no van a ver una película. Alberto Chicote quieren que ambos recuperen la ilusión y para ello no hay nada mejor que el séptimo arte.

"Yo creo que hay una parte de esta película, que son vuestras vidas ahora, que no estáis viendo. Como no sé por qué, he decido enseñárosla", les dice el chef mientras se sientan en las butacas. La película comienza con la madre de Lourdes dedicando desde la gran pantalla unas bonitas palabras de amor a su hija. "Me da pena que no te haya salido la vida cómo tenía que salir. Tú tienes un don", le dice, aunque le recrimina su mal carácter. También habla muy bien de Quique, la pareja de Lourdes.

Un amigo de Quique es el protagonista ahora de esta peculiar película. "Sé que lo has pasado mal, pero os va a ir mucho mejor. (...) Hay que seguir peleando y luchando por lo que quieres: tu local", le recomienda.

Llega el turno de Borja, el hijo de Lourdes y camarero de 'Los 5 sentidos', quien le dice a su madre que la quiere muchísimo y que es "la tía más curranta que ha visto de aquí al infinito". "Has pasado circunstancias un poquito complicadas: la operación, la economía, la casa...", le reconoce, y reitera a ambos su apoyo incondicional.

"Nos hemos metido en una burbuja de negatividad absoluta y no sabíamos cómo salir de ella", confiesa Lourdes ante Alberto Chicote, que cree que solo les hace falta levantar la cabeza, mirarse a la cara y decirse que no pueden perder lo que tienen.

La peculiar sesión de cine con el chef ha insuflado ánimos en los dueños de 'Los 5 sentidos'. "Tenéis la capacidad, los motivos y gente que os quiere, ¿qué más os hace falta?", les pregunta el chef. "A muerte con esto, totalmente".