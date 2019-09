Pesadilla en la cocina arranca este jueves, a las 22:30 horas en laSexta, con una nueva temporada en la que Alberto Chicote no parará de vivir surrealistas momentos. El primero de ellos no tardará en llegar, y es que el dueño del restaurante del primer programa no parará de dar momentazos.

Desde presentarle a Chicote a una gallina en pleno comedor de su local hasta huir en un tractor ante la atónita mirada del presentador: "¿Cómo se me puede ir el dueño de un restaurante en un tractor?, ¡esto no es el Titanic!".