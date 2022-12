"¿Qué buscamos en un restaurante? Que la comida te satisfaga, que te atiendan con cariño, en resumen: felicidad". Alberto Chicote pone todo su empeño en una de sus charlas más motivadoras de Pesadilla en la cocina en el restaurante que intenta reflotar este jueves: Leña y Carbón.

El dueño, a pesar de haber llamado al chef para que le ayude a seguir con sus restaurantes, no acepta sus críticas. "Vete a tomar por culo", "no intentes buscarme las vueltas", o "me la pela", son algunas de las expresiones que usa para dirigirse a Alberto Chicote.

No te pierdas esta nueva entrega, el jueves, a partir de las 22:30 horas, en laSexta.