Ante la avalancha de pedidos, Manuel decide poner menos chuletillas en los platos para que no se acaben y puedan dar de comer a todos. "Eso lo he mandado yo, punto. Vendo lo que yo quiero", explica.

Los comensales se dan cuenta y piden explicaciones: "Nos han venido tres y en la carta venía que ponen cinco chuletillas".

Lucas, el camarero, no sabe cómo explicarlo y prefiere que vaya el dueño a contárselo ya que el plato es ridículo: "Sal tú, y das la solución tú y así me quitas la vergüenza".

Chicote intenta pone orden y Manuel no se lo permite, algo que hace estallar al chef: "No te dejo una mierda porque si en la carta pone que tú sirves cinco chuletas, pones cinco y no me andas haciendo el racaneo".

En el vídeo principal de esta noticia se puede ver el enfrentamiento de ambos en la cocina de Magalia.