La falta de comunicación entre Manuel, encargado de coordinar al equipo, y las cocineras cada vez se hace notar más durante el servicio de 'El italiano'. Los platos que salen desde cocina o no se corresponden a lo que piden los clientes, o tardan mucho en salir. Es servicio es un auténtico caos y el dueño pierde los papeles.

"¿No pruebas la comida?", pregunta Manuel indignado a Ana, la cocinera, tras devolver uno de los platos al estar "muy salado". En ese momento, Manuel estalla en cocina y tira un plato de comida a la basura al pensar que Ana se ha confundido con los pedidos de milanesa que han hecho varios comensales. "Esto para tirar, ¡y la gente muriéndose de hambre!", grita.

"He tirado la milanesa para que Ana se dé cuenta que la comida tiene que salir correctamente", expone Manuel ante las chamaras del programa. Sin embargo, cuando vuelve a la sala descubre que Ana no se había confundido con la comanda y que la milanesa iba para los comensales de la segunda mesa. Manuel oculta a los clientes su error y les miente: "Las camareras se han confundido de mesa y como no sabían dónde iba se lo han dado a otro cliente".

"Me estás poniendo que voy a explotar, ¿de verdad piensas que estas ayudando en algo?", estalla Alberto Chicote contra Manuel en cocinas. "Ayuda en algo y haz algo en positivo en vez de cagarte en la puta y correr como un loco y andar jodiendo la marrana", grita el chef. "¡Qué tío más pesado, más brasas y poco resolutivo", sentencia.