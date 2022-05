Durante un programa de Pesadilla en la cocina Alberto Chicote visitó el 'Reina Mariana', un restaurante de Valencia de los San Filippo, una familia siciliana de tradición hostelera que a pesar de haber tenido éxito profesional en el pasado, en ese momento vivía una situación cada vez más desesperada.

En uno de los servicios la prepotencia de Salvo, el hijo mayor, termina con la paciencia de Alberto Chicote. El chef de Pesadilla en la cocina no da crédito al servicio que esta dando en este vídeo el 'macho alfa'. "Si su padre no le tira la sartén igual se la tiro yo", afirmó indignado el exitoso chef.

Otros momentos de 'Pesadilla en la cocina: Reina Mariana'

Nada más sentarse para probar la comida, Alberto Chicote ve cómo Salvo, el hijo del dueño del negocio, intenta mejorar compitiendo con su padre en la cocina. "La gente se vuelve loca cuando cocino yo", asegura el joven. Una guerra de egos que no hace cambiar la opinión del chef.

Tras echar un vistazo a la cocina impecable, llega la hora de que Chicote sea testigo del primer servicio del Reina Mariana. Nada más llegar conoce el ritual que hace Piero antes de empezar a trabajar para atraer suerte: esparcir sal por el restaurante. Una superstición que deja mudo al chef de Pesadilla en la cocina y que no funciona. Eñ servicio termina siendo un auténtico caos.

Para conocer cuál es la situación que atraviesa el restaurante y la familia, Chicote se traslada a la casa de los San Filippo. El dueño explica que tuvieron otro negocio de hostelería durante seis años pero ahora este no funciona y han perdido todo. Una situación que ha cambiado la vida del matrimonio y de sus tres hijos que se han tenido que poner a trabajar. "Me da rabia porque no tengo las mismas oportunidades que los de mi clase", dice Eli, la hija, desolada.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.