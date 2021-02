La ideología política de El Gran Wyoming le ha llevado en muchas ocasiones, según cuenta en el vídeo superior, a perder el trabajo. Y es que, a pesar de no considerarse un "radical", muchas televisiones "le han echado por una cuestión política". Así lo ha confesado en el programa de Palo y Astilla, de Mamen Mendizábal.

Para el presentador de El Intermedio, "hay que ser de izquierdas a muerte" porque en un mundo como este, "tan escorado a la derecha", defender la "igualdad, la justicia o que cualquier niño tenga derecho a educación y sanidad, es ser de izquierdas".

También se ha dirigido a todos aquellos que "pagan un precio muy alto" por pronunciar en alto sus reflexiones, "por decir lo que piensan". "El 99,9% de la gente no puede opinar porque se juegan el pan de sus hijos. Pero otras personas, como yo, no pagan por ello. Así que yo hablaré por la gente que no tiene voz", ha apuntado en este vídeo.

Pero en su entrevista junto a Mamen Mendizábal ha ido más allá. Ha señalado que, a su juicio, el PSOE no es de izquierda, sino que "es una franquicia con muchas sedes, cuya principal preocupación es la captación de votos por encima de cualquier cosa".