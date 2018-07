Cayo Lara, sobre 'Operación Palace': "Empecé a pensar si esto era posible"

Entre los millones de espectadores que se engancharon a la pantalla estaban algunos de nuestros políticos. Por momentos, alguno incluso llegó a dudar de lo que estaba viendo. Cayo Lara lo reconoce: "Empecé a pensar si esto era posible". Más bien un experimento televisivo pionero que ya han empezado a estudiar sociólogos e historiadores. Jorge Martínez cree que "intenta sacar a relucir que hay muchas incógnitas sobre el 23F".

Los periodistas parece que lo tienen más claro. Muchos alaban la obra, y añaden que no hay que exagerar. "Me parece una cachondada", reconoce Francisco Marhuenda. Eduardo Inda, por su parte, cree que el programa de anoche es "de una originalidad aplastante". Comentarios de todo tipo para el que ha sido uno de los temas de la mañana, lo que demuestra que el experimento no dejó indiferente a nadie.