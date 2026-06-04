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En la noche de aimar

Valdano rompe con los tópicos sobre los futbolistas: "La gente confunde la ilustración con la inteligencia"

Jorge Valdano reflexiona en La Noche de Aimar sobre la imagen que existe de los futbolistas y rechaza algunos de los estereotipos más extendidos, defendiendo que los jugadores son "mucho más inteligentes de lo que la gente cree".

Valdano rompe con los tópicos sobre los futbolistas: "La gente confunde la ilustración con la inteligencia"

"El jugador es mucho más inteligente de lo que la gente cree", asegura Valdano en La Noche de Aimar, desmontando uno de los prejuicios que sigue pesando en el mundo del fútbol. "La gente confunde la ilustración con la inteligencia. Es posible que no sean leídos o que no tengan una gran cultura, pero tienen una gran inteligencia que les ha permitido llegar hasta ahí en un mundo donde hay muchísima competencia", afirma el argentino, remarcando que para llegar a ese nivel "han tenido que pasar una criba muy importante".

Preguntado por si a los jugadores les duele la caricatura de "no ser el más inteligente de la clase", Valdano reconoce que "sí" existe cierta incomodidad ante ese tipo de prejuicios. "El 'para' me está matando a mí: eres muy culto 'para' ser futbolista, eres muy humilde 'para' ser argentino, estás muy bien 'para' la edad que tienes...", sostiene el exfutbolista.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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