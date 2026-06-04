Valdano analiza la situación política de Argentina: "Se esta votando contra alguien, 'cualquier cosa, menos lo que tenemos'"

El exfutbolista argentino reflexiona sobre su vida entre Argentina y España, donde analiza la situación política de su país natal: "Huele a neoliberalismo, con Milei al frente de un proyecto político muy pegado al de Trump".

Jorge Valdano llegó a España con 19 años, un viaje que él mismo define como el inicio de una "cadena de consecuencias infinita" y que hoy le sitúa conversando con Aimar Bretos en un plató de televisión.

Preguntado por cómo recuerda la Argentina que dejó atrás, el exfutbolista la compara con la España de mediados de los 70. "Era igual que la España del año 75, no había diferencia entre un país y otro", explica el argentino. A su juicio, en aquel momento su país natal tenía incluso un mayor grado de desarrollo en algunos aspectos. "Argentina era un país más psicoanalizado, el país era otro, cuando yo llegué todo era muy precario", recuerda.

Sobre la situación actual de Argentina confiesa que "huele a neoliberalismo". "Con Milei al frente de un proyecto político muy pegado al de Trump y a otras aventuras políticas que hay en el mundo. En Argentina se esta votando contra alguien, no a favor de alguien. Eso de 'cualquier cosa menos lo que tenemos'", comenta a Aimar Bretos, remarcando que "no tiene ni la más mínima identificación con el proyecto político".

Aimar Bretos le plantea si se siente más argentino o español tras más de medio siglo en el país. "Soy 100% argentino y 100% español", responde Valdano contundente: "Tengo derecho a sentirme de los dos lugares después de 20 años en Argentina y 50 en España, porque los primeros años son muy formativos, pero 50 pesan mucho".

En el terreno de la actualidad social y política en España, Valdano asegura tener "más miedo las redes que la evolución política": "Creo que hay ahí un veneno que está haciendo un mal social e individual, y me encuentro entre los envenenados, estando pendiente del teléfono como una adicción", reconoce.

*Puedes volver a ver la entrevista completa de Aimar Bretos a Jorge Valdano en La Noche de Aimar en atresplayer.

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