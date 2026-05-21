Manuel Carrasco, tajante sobre si le ha pasado factura criticar el genocidio en Gaza: "Me da igual, quiero estar en el lado bueno de la historia"

Aimar Bretos pregunta a Manuel Carrasco si le "ha pasado factura posicionarse claramente contra la masacre de Israel en Gaza". "Me da igual, ¿qué factura me va a pasar?, quiero estar en el lado bueno de la historia, de la vida y de la gente buena", responde tajante el artista, que reflexiona: "La gente que mata a otras personas... ¿quién puede estar al lado de ello?, no sé cómo se puede justificar".

"Evidentemente, hay un montón de matices", señala el artista, que sin embargo, destaca que hay que priorizar "la humanidad": "Pienso en mi en mis hijos, alguien que hace este tipo de fechorías no puede tener un silencio cómplice como ha pasado por parte de muchos dirigentes y gobiernos".

"Entiendo que la diplomacia juega su papel, pero creo que la gente tampoco tiene por qué entender de tanta geopolítica", señala el artista, que manda un mensaje tajante a la sociedad: "Tenemos que hablar y decir las cosas que sentimos, y eso (el genocidio) no está bien".

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