Manuel Carrasco se sincera como nunca con Aimar Bretos: "Tengo muchas inseguridades, han sido una constante en mi vida"

"Pero, ¿qué inseguridades tienes tú?, si eres de los artistas españoles que más estadios llenas", pregunta Aimar Bretos a Manuel Carrasco, que se sincera como nunca: "Pues las tengo todas, te diría".

Manuel Carrasco explica a Aimar Bretos en el plató de La Noche de Aimar cómo le ha marcado crecer en Isla Cristina, un pueblo marinero andaluz. "Uno en la infancia dibuja un mapa que luego le sirve a lo largo del camino", explica el artista, que destaca en el vídeo que le "ha marcado bastante esa infancia y juventud en un pueblo de trabajadores y marineros".

Es más, el cantante explica que su nueva canción 'Cambiar', un tema que ha cantando en plató, "es de profundidades": "Es una canción profunda que habla de cambio y yo estoy en continuo cambio". Y es que Carrasco confiesa al presentador que se trata de "un diálogo" que tiene consigo mismo," el cambiar para mejor". "En la vida es importante ese melón tenerlo abierto", insiste Manuel Carrasco, que se sincera en el vídeo: "Me da mucha cosa ver a al gente tan segura, yo estoy en continuo cambio", destaca el artista, que confiesa que le "gusta absorber": "Soy como una esponja".

"Pero, ¿qué inseguridades tienes tú?, si eres de los artistas españoles que mas estadios llenas", destaca Aimar Bretos a Carrasco, que responde en el vídeo: "Pues las tengo todas, te diría". "Ha sido una constante en mi vida", confiesa el cantante, que reflexiona: "Creo que hay cosas de esa infancia que me sirvieron como el trabajo y el esfuerzo, pero también me vienen ciertas inseguridades y complejos". "Ciertas cosas que creo que todavía siguen en menor medida", explica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Vuelve a ver La Noche de Aimar en atresplayer.com