En sus inicios
Manuel Carrasco recuerda cómo le avisaron de que se estaba volviendo "un poco gilipollas" por la fama: "No sabía quién era"
Aimar Bretospregunta a Manuel Carrasco si alguna vez le han dicho que se está volviendo un poco "gilipollas" por la fama. "Sí y, además, era verdad", confiesa el artista andaluz, que explica que, "sobre todo, al principio" de su carrera: "Yo no sabía ni dónde estaba, llegó un momento en que no sabía quién era".
Por eso, Carrasco explica que entiende "que la juventud que empieza ahora se pueda confundir": "Es bastante normal cuando te meten en un mundo como este": "Que te equivoques, que no sepas dónde estás, que te confundas... y a mí me ocurrió y me hizo separarme de mis raíces".
"Por eso sigo hablando de ese pueblo salvaje (Isla Cristina), para que no se me escape", detalla Manuel Carrasco sobre sus orígenes, sobre los que reflexiona en el vídeo: "Considero que es uno de mis elementos más fuertes e importantes porque, normalmente, lo de fuera nos acaba confundiendo".
