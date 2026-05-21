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Isla Cristina, un pueblo marinero

Manuel Carrasco desvela a Aimar Bretos la "nube negra" que le acompaña desde su infancia: "Es una tristeza que llevo desde siempre"

Manuel Carrasco recuerda en este vídeo con Aimar Bretos cómo le marcaron los naufragios que sufrió su pueblo, Isla Cristina, cuando era pequeño: "Tengo recuerdos de los lamentos de las vecinas llorando".

Manuel Carrasco desvela a Aimar Bretos la "nube negra" que le acompaña desde su infancia: "Es una tristeza que llevo desde siempre"

"¿Sueñas que en algún momento se apaga el micro y todo esto se acaba?, ¿es una pesadilla?", pregunta Aimar Bretos a Manuel Carrasco en La Noche de Aimar, donde confiesa que lo ha soñado "muchas veces". En concreto, el artista andaluz explica que le ocurre "muy de vez en cuando" un sueño de volver a trabajar como pintor: "Sueño que me levanto con las manos llenas de pintura, como si estuviera todavía pintando".

Por otro lado, el presentador pregunta a Manuel Carrasco por sus orígenes en Punta del Caimán, el barrio de Isla Cristina donde se crio. "Es el barrio más marinero", explica Manuel Carrasco, que recuerda cómo se sufrían las noches de naufragio: "Era jodido, de pequeño viví bastantes naufragios, especialmente, en mi barrio". "Es una tristeza que llevo en mí desde siempre", confiesa el artista, que destaca que tiene "recuerdos de los lamentos de la vecinas llorando porque se habían muerto sus hijos o sus maridos".

"Eso ocurría cada cierto tiempo", recuerda Carrasco, que explica que, además, su madre le "llevaba a todos los entierros": "Lo tengo grabado, normalmente era gente joven y recuerdo los velatorios en las casas...". "Lo digo y me provoca... es algo que marcó mi infancia y que tengo ahí", desvela emocionado el artista, que destaca que "es una imagen muy fuerte": "Es como una nube negra que me acompaña y que en mi pueblo hemos tenido siempre".

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