Juan Echanove, sobre su salida de 'Cuéntame': "Que te digan de un día para otro que te van a matar es una putada"

El actor recuerda en La Noche de Aimar cómo vivió el final de su etapa en 'Cuéntame': "Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro, pero se acepta con naturalidad".

"Recuerdo a Juan Luis Galiardo cuando se estaba muriendo de cáncer en su casa. Estaba sentado en un sofá y llegaba su hija María por el pasillo. Le dijo: 'María, más dramas, no'", relata Echanove. Una enseñanza que ha intentado aplicar a su propia vida. "Por eso no estoy dispuesto a sobreactuar un drama de mi propia vida", añade el actor, al ser preguntado por Aimar Bretos sobre su salida de 'Cuéntame'.

"Sencillamente las cosas no se hicieron bien, pero es un criterio muy particular. En ningún momento me arrepiento de haber hecho la serie y decidí no dar mi opinión. Estoy muy agradecido a esa serie", afirma el actor, a lo que Aimar Bretos le pregunta sobre si se creyó "los motivos argumentales" que se plantearon.

"No es que no me lo crea, es que motivos argumentales', ¡caray con las palabras! Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro y te dicen: 'Oye, que te vamos a matar'", señala el actor, añadiendo con ironía y "como dicen en su pueblo": "Eso no es un motivo argumental, eso es una putada. Pero se acepta con naturalidad y deportividad".

Lejos de quedarse anclado en aquel episodio, Echanove asegura que los años posteriores han estado marcados por nuevas oportunidades profesionales donde ha afrontado uno de los tramos "mas interesantes" de su vida con los trabajos que le han llegado.

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