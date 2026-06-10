Juan Echanove rompe a llorar tras el emotivo mensaje de Ricardo Gómez: "Me ha emocionado el niño de los cojones"

El actor se emociona en La Noche de Aimar al escuchar las palabras de quien considera "uno de sus mejores amigos", Ricardo Gómez, con quien compartió más de una década en 'Cuéntame'. "Eran tres niños que jugaban por los pasillos al fútbol y les dije: 'No sois niños, sois actores", recuerda.

Como cada noche, Aimar Bretos sorprende a su invitado con un emotivo mensaje de alguien que no esperan. En esta ocasión, Juan Echanove vive un emotivo al escuchar por sorpresa la voz de Ricardo Gómez, actor con quien compartió años de rodaje en 'Cuéntame' y con quien mantiene una estrecha amistad.

"He vivido infinidad de cosas con Juan. Le conozco desde que tenía siete años: giras de teatro, viajes, noches de hotel...Lo que más he aprendido es a despertarme cada día y disfrutar de la vida. Esa sensación de sentirme un disfrutón la he aprendido de él como de nadie. Si hay algo que quiero destacar es la manera que tiene de mirar al teatro, de subir al escenario y de moverse entre el todo y la nada", le envía con cariño Ricardo.

Unas palabras que emocionan profundamente a Echanove, que no puede contener las lágrimas: "Me ha emocionado el niño de los cojones".

Tras el mensaje, el actor recuerda cómo fue su primer encuentro con Gómez durante los rodajes de 'Cuéntame'. "Eran tres niños que jugaban por los pasillos al fútbol y estaban tocando los cojones con la pelota. Abrí la puerta del camerino y les dije: 'No sois niños, sois actores y estamos descansando'", rememora entre risas.

Echanove define a Ricardo Gómez como uno de sus "mejores amigos" y aprovecha para compartir una anécdota que refleja la relación que ambos mantienen desde hace años. Tras abandonar 'Cuéntame', después de doce años en la serie, atravesó un momento complicado y al llegar a casa encontró una enorme caja acompañada de una carta firmada por Ricardo. "Dentro había doce botellas de whisky, una por cada año trabajado. Es uno de los regalos más bonitos que me han hecho en la vida", rememora con cariño Echanove.

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